Giochi gratis PC, Microsoft Store regala uno sparatutto

Forse, come sempre i giocatori PC sono un passo avanti rispetto agli altri. Non tanto perché è forse una delle macchine “migliori” sui quali giocare alcuni titoli se si vuole la massima resa grafica, ma anche perché come sempre, ricevono tanti giochi gratis anche quelli più disparati. Ad esempio se ancora non lo avete fatto, vi vogliamo ricordare che grazie ad Amazon Prime potete avere dei titoli gratis, collegando semplicemente il vostro account con quello di Twitch.

Il Microsoft Store invece dal canto suo, non è sempre molto clemente a regalare titoli, ma quando lo fa…diciamo che lo fa in modo particolare. E’ proprio questo il caso, sulla pagina ufficiale di Flat Warriors infatti potete scaricare il titolo gratuitamente. Se ancora non lo conoscete potete vedere dalle immagini direttamente dallo store, per cosa può essere reputato “particolare”. Sicuramente vi ricorderà qualche altro titolo di Microsoft stessa.

Principalmente si tratta di un titolo sparatutto sandbox nel quale giocherete nei panni di un guerriero robot all’interno di un mondo “piatto” e che dovrà affrontare diverse sfide. Inutile dire che dal punto di vista grafico è similissimo a Minecraft, andando quasi a scimmiottare la grafica a cubetti o voxel. Se comunque volete passare qualche ora di completo svago, vi consigliamo comunque di scaricare il titolo, dato che rientra in quella marea di giochi gratis che vengono regalati settimanalmente dagli store.

C’è da dire che sicuramente uno degli store più attivi al momento su questo fronte è sicuramente quello di Epic. Ma d’altronde la strategia dell’azienda è più che chiara. Riuscire a prendere quanti più giocatori possibile per cercare di contrastare il colosso del gaming su PC, ovvero Steam. Ancora non è chiaro come sarà possibile andare in positivo per l’azienda se continuerà cosi, ma fintanto che a noi vengono dati dei giochi gratis…beh, giochiamo!