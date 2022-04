Quello che stiamo vivendo è sicuramente un fine settimana parecchio elettrizzante per chi è sempre in cerca di giochi gratis da riscattare o provare. Nella giornata di ieri è stato il noto store digitale Epic Games a regalare due titoli che potete approfondire a questo indirizzo. Ora è il servizio Prime Gaming a svelare quelli che saranno i prossimi giochi gratis che diventeranno riscattabili per gli abbonati nel mese di maggio 2022.

Nella raccolta di giochi gratis proposti dal servizio Prime Gaming, sono già stati regalati una serie di grandissimi giochi di ogni epoca videoludica. Nel mese di maggio 2022 si continuerà con la saga di Monkey Island, con gli abbonati che potranno aggiungere alla propria collezione The Curse of Monkey Island, il terzo capitolo della leggendaria saga e una delle avventure piratesche più assurde che si possano immaginare.

Ma non ci si ferma affatto qui, dato che un altro pezzo da novanta in regalo è Dead Space 2. Il secondo amatissimo capitolo della saga Visceral Games ed Electronic Arts ha saputo ampliare tutto ciò che si era fatto apprezzare nel primo capitolo della saga survival-horror sci-fi. A tutto questo si aggiungono fasi ancora maggiormente oscure e una serie di situazioni d’azione che rendono la seconda iterazione della serie decisamente più adrenalinica e spaventosa.

