In questi giorni sono iniziati i Prime Days, una serie di sconti esclusivi agli abbonati al servizio Amazon Prime che permettono di acquistare una serie di prodotti di ogni genere a prezzi bassissimi. Per festeggiare questo evento molto atteso, Amazon ha ben pensato di andare oltre e di regalare agli abbonati del servizio Prime anche una serie di giochi gratis per PC. Parliamo di sei titoli di altissimo livello tutti diversi e assolutamente da non perdere.

L’Amazon Prime Day è partito oggi 12 luglio e terminerà domani, per questo vi consigliamo di affrettarvi se volete usufruire di questi sconti imperdibili e per riscattare i sei giochi proposti dal servizio. Andando più nello specifico, i giochi gratis che stanno venendo regalati in questi giorni da Prime Gaming sono tutti di altissimo livello, e si tratta di GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, e Star Wars Republic Commando.

Si tratta di sei esperienze che non hanno bisogno di presentazioni, dato che in questa lista di titoli sono presenti capitoli di saghe storiche come Mass Effect, Need for Speed e GRID. Come se non bastasse, tra questi sei giochi gratis si possono riscattare ben tre titoli facenti parte dell’universo di Star Wars. Siamo sicuri, quindi, che chiunque potrà trovare uno o più giochi di suo gradimento, e se non vi eravate mai avvicinati alla saga di Mass Effect questo è il momento perfetto per iniziare questo grandioso viaggio.

Se siete già abbonati al servizio Prime di Amazon sappiate che potete fare vostri tutti e sei questi giochi comodamente a questo indirizzo. Ci teniamo a ricordarvi che avete tempo fino a domani per riscattare tutti e 6 questi titoli gratis, pertanto il nostro consiglio è di farli vostri il prima possibile, soprattutto se tra questi c’è qualcosa che vi interessa particolarmente.