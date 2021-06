Giochi gratis PC: Prime Gaming regala un Battlefield, link al download

Proprio ieri abbiamo finalmente ricevuto le prime informazioni ufficiali legate alla presentazione del nuovo capitolo della serie Battlefield. In attesa del giorno in cui verrà fatto l’annuncio, i giocatori che non sono troppo avvezzi alla saga DICE e EA possono recuperarsi a costo zero un ottimo capitolo del brand grazie a Prime Gaming, il servizio Amazon che ogni tot regala a tutti i propri abbonati una serie di giochi gratis da riscattare su PC.

Quest’oggi, completamente a sorpresa il servizio Prime Gaming ci regala Battlefield 4. Non sappiamo se il tutto è stato proposto proprio per celebrare l’imminente annuncio del nuovo capitolo della saga FPS, ma questa è sicuramente una super occasione per recuperare uno dei titoli più giocati del suo periodo d’uscita. Parliamo di uno dei primi grandi titoli tripla A ad essere usciti durante la scorsa generazione videoludica, e che ha contribuito a far accrescere la popolarità del franchise Battlefield.

Tra tutti i giochi gratis regalati in questo periodo, sicuramente Battlefield 4 è uno dei pezzi da 90. Parliamo di un FPS che presenta sia una modalità multigiocatore con diverse modalità, che una campagna in giocatore singolo. In quest’ultima in particolare, la storia si svolge in un’ambientazione contemporanea, dove è in atto una guerra tra gli USA la Russia e la Cina, con i giocatori che dovranno destreggiarsi missione dopo missione in giro per tutto il globo. Potete riscattare Battlefield 4 a questo indirizzo.

Questo regalo proposto da Prime Gaming è un ottimo antipasto a ciò che arriverà gratuitamente domani grazie all’Epic Games Store. Ormai i giocatori PC possono contare su una serie di giochi gratis proposti non solo dagli store digitali, ma anche tramite servizi come quello di Prime Gaming; sempre in prima linea a regalare titoli di grande valore e varietà.