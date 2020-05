Giochi gratis PC: un altro videogame in regalo su Steam, ecco il link per il download

I giochi gratis PC continuano a spuntare da ogni dove, pare. Non solo poco fa vi abbiamo segnalato che Square Enix sta facendo un grande regalo ai videogiocatori PlayStation 4, ma ora abbiamo scovato un nuovo videogame a costo zero. In questo caso si tratta di un titolo di Steam, sviluppato da Four Circle Interactive ed edito da Curve Digital: parliamo di 10 Second Ninja X.

10 Second Ninja X è un gioco di piattaforme d’azione nel quale interpretiamo un ninja il cui scopo è distruggere i robot presenti nel livello: l’unico limite? Abbiamo solo dieci secondi per farlo, come il nome stesso fa intuire. Ogni livello ci giudica poi con una valutazione a tre stelle (ninja): dovremo scalare classifiche, scoprire segreti e fermare il cattivo Greatbeard.

Se volete aggiungere 10 Second Ninja X alla vostra lista dei giochi gratis PC ottenuti tramite Steam, non dovete far altro se non raggiunge la pagina dedicata a questo indirizzo. Vediamo però ora i requisiti minimi del gioco di Four Circle Interactive:

Sistema operativo: Windows XP/7/8/8.1/10 x32 e x64

Processore: Intel Core2 Duo E6320 o equivalente / AMD Athlon 64 X2 5000+(2*2.6 GHz) o equivalente

Memoria: 2048 MB di RAM

Scheda video: GeForce GT 440 (1024 MB) o equivalente / Radeon HD 6450 (512 MB) o equivalente / Iris Pro Graphics 5200 (1792 MB)

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 350 MB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati di 10 Second Ninja X:

Sistema operativo: Windows XP/7/8/8.1/10 x32 and x64

Processore: Intel Core2 Duo E7300 o equivalente / AMD Athlon 64 X2 6000+ (2*3 GHz) o equivalente

Memoria: 2048 MB di RAM

Scheda video: GeForce GT 440 (1024 MB) o equivalente / Radeon HD 6670 (1024 MB) o equivalente / Iris Pro Graphics 5500 (1792 MB)

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 350 MB di spazio disponibile

