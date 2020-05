Giochi gratis PS4: Square Enix regala Final Fantasy per un mese, ecco il link per il download

Siete in cerca di nuovi giochi gratis PS4? Square Enix potrebbe avervi appena fatto un regalo molto gradito. La società giapponese, infatti, ha messo in offerta a costo zero Final Fantasy 14 Online Starter Edition su PSN per PlayStation 4. Come saprete, inoltre, il videogame ha bisogno di un abbonamento per essere giocato: non preoccupatevi, in questo bundle è incluso anche un mese gratis. Questa nuova proposta per i giochi gratis PS4 ci permetterà quindi di giocare per trenta giorni: fate però attenzione, se avete già un account Square Enix registrato a Final Fantasy 14 Online Starter Edition non potrete sfruttare il periodo gratuito.

Se invece non avete limitazioni di tal tipo, potete aggiungere il videogame di Square Enix alla vostra lista di giochi gratis PS4 ottenuti nel corso delle ultime settimane. Final Fantasy 14 Online in versione PS4 richiede almeno 60 GB di spazio libero, propone il parlato e i sottotitoli in inglese, francese, tedesco e giapponese: manca purtroppo l’italiano, ma per un gioco gratis PS4 credo che potremo chiudere un occhio.

Final Fantasy 14 Online è un MMORPG che ci permette di creare un personaggio personalizzabile sia dal punto di vista dell’aspetto che della classe e dell’equipaggiamento. Possiamo affrontare le quest ed esplorare il mondo di gioco da soli oppure unirci ad altri giocatori. In totale, ci possono essere fino a 64 giocatori. A livello narrativo, viene considerato uno dei migliori giochi della saga, sopratutto degli ultimi anni, con personaggi molto amati dal pubblico: in un sondaggio avvenuto in Giappone, infatti, uno dei cattivi del gioco (sul quale non faremo spoiler alcuno) è stato tra i più votati per popolarità.

Se volete scaricare Final Fantasy 14 Online Starter Edition, non dovete far altro se non raggiungere il PlayStation Network a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di questo regalo di Square Enix? È una valida aggiunta ai giochi gratis PS4 ottenuti fino ad oggi? Oppure siete ancora in cerca di qualcosa di vostro gusto?

Infine, vi ricordiamo che è disponibile il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store: non dimenticatevi di reclamarlo!