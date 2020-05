Giochi gratis PC: Steam regala un gioco per realtà virtuale

Come se non fosse stato abbastanza il regalo fatto questa mattina, Steam ha deciso di mettere a disposizione dei propri utenti ben due giochi gratis quest’oggi. A differenza del primo titolo, questo pomeriggio la piattaforma di Valve propone Interkosmos, un gioco per realtà virtuale ispirato ad un tipo di fantascienza in pieno stile anni settanta e che potete scaricare a questo indirizzo.

Proprimo come il tiotolo regalato questa mattina, Interkosmos propone ai giocatori un esperienza dai tratti puramente arcade che li metterà nei panni di un astronauta intento a vivere una vera e proprio avventura spaziale. All’interno di una struttura narrativa molto preponderante, vengono mischiati momenti d’azione ricchi di frenesia a situazioni comiche ricolme di un ironia tagliente e scanzonata.

Interkosmos è giocabile esclusivamente sui caschi per la realtà virtuale quali: Valve Index, Oculus Rift e HTC Vive. Al momento il team di sviluppo Ovid Works, non ha ancora confermato una versione del gioco anche al di fuori delle periferiche VR, ma date le moltepli e complesse interazioni da compiere in realtà virtuale all’interno del titolo, sembra difficile che possa uscire dai confini dell’ecosistema VR.

Dopo Civilization 6 regalato su Epic Games Store nella giornata di ieri, e i due titoli scaricabili a costo zero su Steam, anche questa settimana i giocatori hanno la possibilità di accrescere le proprie librerie con una corposa manciata di giochi gratis. Cosa ne pensate di questo ennesimo regalo da parte di Steam?