Giochi gratis PC: Steam regala un arcade figlio degli anni ’80

Se siete a caccia di giochi gratis, sappiate che Steam regala un gioco uscito nel catalogo il 20 luglio 2021 ma che ha una visibile ispirazione ai cabinati arcade degli anni ’80: stiamo parlando di RunnerDot, un passatempo retro sviluppato dagli studi indie di Ongakken.

RunnerDot è un gioco molto casual il cui obiettivo, a detta degli sviluppatori, è ammazzare il tempo: “Quando hai voglia di non fare niente, accendi RunnerDot e divertiti! Si gioca come un piccolo punto e si usa il mouse per navigare. Evita le cose che ti arrivano addosso e raccogli punti. Sopravvivi più a lungo. Competi nelle classifiche.” Insomma, si tratta sicuramente di uno dei giochi gratis che più possano fare al vostro caso nelle ore di afa estiva.

La filosofia di questi giochi gratis è praticamente la stessa dei titoli arcade dei primi anni ’80 nelle sale giochi, quando lo scopo dei titoli presenti nei cabinati era semplicemente divertirsi: zero trama, nessun contesto, poche idee di gameplay ma belle solide, e rigiocabilità basata sul battere i record altrui. Queste esperienze fanno provare anche ai giocatori più giovani quel tipo di esperienza videoludica, aprendo una nostalgica finestra virtuale in un passato che non tornerà più.

Come potete notare dal sito degli sviluppatori, Ongakken è formato da studenti che, tra i vari servizi che offrono, assemblano anche PC e sviluppano siti web. Insieme a RunnerDot, i ragazzi di Ongakken hanno sviluppato un altro gioco gratuito, Beat Rush, un rhythm game anch’esso che riprende le atmosfere e i gameplay dei cabinati anni ’80 basati sui record e sulla rigiocabilità. Oltre a questi due giochi gratis, gli sviluppatori hanno in lavorazione RackJacker, un videogioco di hacking con ambienti in 3D.

Attenzione perché RunnerDot sarà gratis per soli 3 giorni. Esistono anche versioni mobile di questo videogioco su iOS e Android, acquistabili per una manciata di euro. Continuate a seguirci per scoprire sempre i giochi gratis disponibili.