SEGA vende la sua divisione arcade: è la fine di un’era

SEGA Sammy ha annunciato che venderà la maggior parte delle sue azioni della divisione Sega Entertainment a Genda Inc. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore agli investitori: SEGA ha spiegato che saranno trasferite l’85.1% delle azioni della divisione Entertainment, dedicata agli arcade, mentre il 14.9% rimarrà in mano all’azienda. La motivazione?

SEGA si aspetta “grandi perdite” causate dall’impatto del COVID-19 sugli arcade e sui parchi divertimento. La società ha affermato che “pur vedendo un miglioramento recentemente, la situazione rimane incerta“. Questa decisione segue anche la difficile scelta di chiudere il famoso arcade situato ad Akihabara a settembre 2020.

Sega Mega Drive Mini

La compagnia specifica inoltre che Genda Inc. sta acquistando anche le macchine da gioco e tutti i premi e gli oggetti ad esse associate, come parte della vendita. Bisogna però sottolineare che SEGA Entertainment non si occupava solo di creare e operare i singoli arcade, ma produceva e vendeva anche le macchine da gioco. Attualmente non è chiaro se SEGA continuerà a produrre i macchinari (vendendoli quindi a Genda Inc.) oppure se anche in tal senso vi è intenzione di limitare il coinvolgimento dell’azienda con l’ambito arcade.

In ogni caso, si tratta per certo della fine di un’era. SEGA è lontana dalla produzione di console da gioco da molto tempo, oramai. In ambito PC e console non è nulla più di un produttore di giochi multipiattaforma, ma il suo profondo legame con il mondo arcade la rendeva ancora un punto di riferimento per i giocatori.

Purtroppo l’emergenza sanitaria mondiale ha messo in ginocchio SEGA. Speriamo che in altri settori la compagnia sia stata in grado di reggere il colpo: pur se con problemi logistici, i videogiochi console e PC hanno visto un’impennata durante i periodi di quarantena, soprattutto in formato digitale.