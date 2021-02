Giochi gratis PC, Ubisoft Connect vi regala un Assassin’s Creed

Non siete ancora sazi di giochi regalati? Come ormai ben sappiamo i giocatori PC, sono sempre quelli più fortunati con i giochi gratis. Proprio oggi in realtà Sony ha deciso di regalare un divertente gioco co-op per PS4, Ubisoft non è da meno, e come accade ormai spesso negli ultimi anni, ogni tanto ci delizia con qualche piccola chicca da scaricare gratuitamente. In occasione del capodanno lunare, questa volta possiamo scaricare direttamente dallo Store per PC, Assassin’s Creed Chronicles China, un ottimo capitolo della saga parallela a quella principale.

Come sempre, se volete scaricarlo vi lasciamo direttamente il link qui. Per chi non conoscesse la saga di Chronicles è un ottimo punto di partenza per scoprire anche nuovi mondi sempre all’interno del mondo degli assassini. Un titolo completamente in 2.5D che ci porta direttamente nell’antica Cina, facendoci percorrere ben tre epoche storiche. Descrizione del gioco: “Assisti alla caduta di un impero Viaggia nei luoghi più leggendari dell’antica Cina. Segui i nemici sui tetti della Città proibita, nasconditi nell’ombra della Grande Muraglia, incontra alcuni personaggi storici ed esplora questo grande Impero.

Scopri uno stile grafico unico Portata in vita, fondendo le antiche tecniche di pittura cinesi del XVI secolo con alcuni stili impressionisti più moderni, l’avventura di Shao Jun ti immergerà in uno scenario davvero suggestivo ed evocativo. Una nuova dimensione di azione furtiva Assassin’s Creed Chronicles consente di provare il brivido d’impersonare un’Assassina in un nuovo scenario in 2,5D. Muoviti in silenzio, infiltrati in maniera furtiva e nasconditi per non farti scoprire. Inganna i nemici con fischi e travestimenti. Localizza il tuo bersaglio, uccidilo e fuggi”.

Ovviamente come sempre vi consigliamo i migliori giochi gratis da poter riscattare per giocare e passare qualche ora anche insieme a titoli di un certo spessore. Proprio in queste settimane Epic Games sta proponendo degli ottimi titoli da riscattare gratuitamente all’interno del proprio store. Fateci sapere poi se avete già giocato ad Assassin’s Creed Chronicles, oppure coglierete l’occasione al volo!