Giochi gratis PC: Ubisoft regala un fantastico platform 2D

In attese di poter mettere le mani sui prossimi giochi gratis PC dell’Epic Games Store, quest’oggi è Ubisoft ad aprire le danze. La compagnia transalpina sta portando avanti le celebrazioni del proprio trentecinquesimo anniversario con una serie di iniziative molto allettanti per gli appassionati. Oltre a proporre una serie di contenuti per i propri recenti giochi di punta, Ubisoft sta regalando alcuni dei propri giochi più storici.

Nelle scorse settimane Ubisoft ha già regalato Splinter Cell Chaos Theory e Anno 1404 History Edition, mentre oggi si aggiunge a questi giochi gratis un nuovo titolo assolutamente da non perdere. Si tratta di Rayman Origins, il platform in due dimensioni mosso dal fantastico motore grafico Ubi Art. Si tratta di un grande ritorno di Rayman al 2D, in un gioco che riporta la mascotte Ubisoft letteralmente alle sue origini.

Ancora una volta, come già accaduto coi giochi gratis precedenti, per riscattare gratuitamente Rayman Origins vi basterà accedere alla pagina celebrativa dei 35 anni di Ubisoft, che si può raggiungere comodamente a questo indirizzo, e seguire le semplici indicazioni che la compagnia transalpina ha lasciato sulla pagina.

I festeggiamenti per i trentacinque anni di Ubisoft continuano, ed è altamente probabile che dopo Splinter Cell Chaos Theory, Anno 1404 e Rayman Origins la compagnia francese voglia regalare altrettanti videogiochi iconici.