Amazon Prime Gaming: un'ondata di giochi gratuiti per tutto il mese di aprile

Amazon ha annunciato i nuovi giochi gratuiti disponibili per i membri di Prime Gaming nel mese di aprile 2024. Anche se la notizia è arrivata solo oggi, i giochi sono finalmente stati svelati e saranno accessibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

La prima ondata di titoli, composta da Chivalry 2, Faraway 2: Jungle Escape e Black Desert, è disponibile per il download già da oggi. Gli altri giochi saranno rilasciati settimanalmente ogni giovedì del mese, nella fattispecie l'11, il 18 e il 25 aprile, e includono tra gli altri Fallout 76, che sarà offerto gratuitamente in concomitanza con il lancio della serie TV di Fallout su Prime Video, previsto per il prossimo 12 aprile.

Per ottenere i giochi, gli abbonati dovranno semplicemente accedere alla pagina e premere su "Riscatta" per ricevere un codice da utilizzare nello store digitale specificato, che sia esso Steam, GOG o Epic Games Store.

Come sempre ci saranno anche dei titoli disponibili per Amazon Luna, oltre a una serie di contenuti aggiuntivi, esclusivi per il programma Prime Gaming, riscattabili all'interno di una serie di celebre produzioni, quali Overwatch 2, Call Of Duty Warzone e tanti altri.

Ecco l'elenco completo dei giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming per aprile 2024:

4 aprile:

- Chivalry 2

- Faraway 2: Jungle Escape

- Black Desert

11 aprile:

- Drawn: Trail of Shadows

- Faraway 3: Arctic Escape

- Fallout 76

- Demon's Tilt

18 aprile:

- Rose Riddle: the Fairy Tale Detective

- Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

25 aprile:

- Living Legends: Fallen Sky

- Vlad Circus: Descend into Madness

- Tiny Robots Recharged

I giochi offerti coprono una varietà di generi davvero encomiabile, che spazia dal survival horror fino agli action game, offrendo agli abbonati una vasta selezione di produzioni da esplorare durante tutto il mese di aprile.