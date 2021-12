Ubisoft entra nel mondo NFT con Quartz: ecco il primo gioco supportato

Ubisoft lo aveva già annunciato tempo fa e ora ci siamo. Nel corso della giornata odierna, infatti, il publisher e sviluppatore franco canadese ha annunciato l’arrivo di Quartz, una piattaforma dedicata allo scambio di NFT da utilizzare in alcuni giochi selezionati. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore del pomeriggio italiano, con un comunicato stampa e il nome del primo gioco che farà da apripista verso questo mercato.

Il programma Ubisoft Quartz consentirà agli utenti di acquisire Digits, dei collezionabili in game di cui faranno parte veicoli, armi e pezzi di armatura che “offrirano ai giocatori un modo originale con cui goderne e avere ancora più valore dai giochi che amano”. I Digits sono semplicemente degli NFT, unici e su cui il possessore ha un pieno controllo, con la possibilità di rivenderlo senza passare da piattaforme esterne. Sono anche utilizzabili in-game, come “active utility value”, anche se al momento avranno solo uno scopo estetico e non influiranno nel gameplay, non concedendo boost o vantaggi ai giocatori.

Nel trailer di presentazione, lanciato nella giornata odierna, Ubisoft ha mostrato come sarà possibile per gli utenti avere accesso a parti di un’armatura con un numero di serie, che ne dovrebbe così garantire la quantità unica, che è al concetto base degli NFT. “Questo esperimento su grande scala è il prossimo passo della nostra strategia di quattro anni per l’esplorazione della tecnologia blockchain, frutto delle nostre ricerche e della consulenza con rinomati specialisti dell’ecosistema startup”, si legge nel comunicato.

Ubisoft ha annunciato che tutti i Digits saranno prodotti rispettando la sostenibilità energetica. Il primo gioco che farà da apripista sarà Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. Al momento il programma si trova in beta e non è possibile accederci dall’Italia e dal Regno Unito. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito e vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli sull’espansione della piattaforma.