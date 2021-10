Splinter Cell sta per tornate! Ubisoft al lavoro su un nuovo gioco, ecco l’indizio

Per anni gli appassionati della saga di Splinter Cell hanno chiesto a gran voce un nuovo capitolo della serie. I rumor e i falsi allarmi sono stati numerosi, e ad oggi sono quasi dieci gli anni che ci separano dall’ultimo capitolo di questa nota e amatissima serie stealth che potrebbe essere in via di ritorno.

La notizia da una fonte di Videogame Chronicles, la quale già in passato aveva correttamente anticipato l’arrivo di uno Splinter Cell per visori Oculus. Questa volta, però, stando a questa fonte Ubisoft avrebbe dato il via libera per lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie principale del brand con protagonista Sam Fisher.

Al momento le fonti hanno svelato solo questo, e non sono chiari ulteriori dettagli riguardo a questo possibile richiestissimo ritorno. Ad oggi non è stato svelato nemmeno quale dei tanti team di sviluppo di Ubisoft andrebbe a realizzare questo nuovo Splinter Cell.

Insomma, il tutto rimane ancora molto fumoso, e non ci resta che prendere queste dichiarazioni con le dovute attenzioni, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft.