Giochi Gratis: Prime Gaming regala ben 7 giochi a febbraio, tra cui Fallout

Febbraio si preannuncia come un mese ricco di nostalgia per gli abbonati a Prime Gaming, con una lineup di giochi gratuiti che farà battere il cuore a chi ama follemente i giochi retro.

Amazon ha svelato la lista dei titoli che saranno disponibili durante il mese, in totale saranno ben 7 e, come sempre, sono distribuiti con codici per client diversi e in date differenti. Ve li elenchiamo qua sotto, ricordandovi che dovete essere abbonati ad Amazon Prime per poterli riscattare.

Fallout

1 febbraio - Codice GOG

Il mese inizia con un colpo d'autore: il capostipite della celebre saga post-apocalittica, Fallout. Con il suo stile di gioco di ruolo classico (a turni), questo titolo ha resistito al passare del tempo ed è ancora oggi un'esperienza imperdibile.

Missile Command: Recharged

8 febbraio - Codice Epic Games Store

Una settimana dopo, gli abbonati potranno rivivere l'epopea della difesa missilistica con Missile Command: Recharged. Un remake moderno di un classico Atari che mantiene l'essenza arcade originale.

Criminal Archives: Alphabetic Murders - Edizione Collezionista

15 febbraio - Legacy Games

A metà mese, gli appassionati di giochi investigativi potranno immergersi in Criminal Archives: Alphabetic Murders - Edizione Collezionista. Un thriller che mette alla prova le abilità detective dei giocatori.

Tempest 4000

15 febbraio - Amazon Games

Il colpo di scena arriva con Tempest 4000, un'opera adrenalinica impreziosita dalla maestria di Jeff Minter. Un titolo che riscrive le regole del genere arcade con la sua velocità e grafica vivace.

Blade Assault

22 febbraio - Amazon Games

A fine mese, gli abbonati potranno tuffarsi in Blade Assault, un'avventura avvincente che unisce azione e strategia in un mix unico.

Gravitar: Recharged

29 febbraio - Codice Epic Games Store

Il mese si chiude con Gravitar: Recharged, il remake di un altro classico Atari, offrendo una conclusione epica a un febbraio ricco di nostalgia videoludica.