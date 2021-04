Giochi gratis, PS Store regala un titolo di Batman

Ovviamente non possiamo esimerci dal segnalarvi quando un titolo di Batman, uno dei supereroi più amati va in offerta, non è vero? Spero che apprezziate la buona notizia, anche perché di questi tempi è possibile recuperare davvero decine di giochi gratis grazie alle tante offerte che sono disponibili sui vari store. Solo il PS Store in questi mesi, grazie all’iniziativa del Play At Home vi metterà a disposizione per il download gratuito una decina di titoli, tra cui anche un paio per la realtà virtuale.

Se ancora non avete visto la lista, vi consigliamo caldamente di farlo, potete comodamente trovarla all’interno di questa pagina. Oggi invece ad andare in offerta è un titolo di Telltale dedicato al cavaliere oscuro e che ha fatto discutere molto. Stiamo parlando infatti del primo capitolo della serie dedicata all’uomo pipistrello. Andando infatti nella pagina dedicata del Playstation Store, potrete trovare comodamente il primo episodio da scaricare gratuitamente.

Risalente ormai un po’ di anni fa, vi consigliamo comunque caldamente di provare il titolo soprattutto se siete fan del cavaliere della DC. Ma non solo, vi consigliamo anche di provare il titolo se siete fan degli altri titoli di questo tipo presi direttamente da altri universi e che Telltale ha saputo abilmente trasformare in grandi opere narrative. Altro esempio è sicuramente la serie di episodi dedicati a Borderlands, oppure quella dedicata a The Walking Dead che prende più da vicino tutte le vicende del fumetto.

Insomma in questo periodo avete tantissimi giochi gratis da poter scaricare e se avete voglia di provare qualcosa di nuovo non potete assolutamente perdervi queste offerte che di tanto in tanto vengono proposte all’interno dei vari store. Inoltre sono anche stati annunciati i nuovi titoli del PS Now, con delle belle sorprese da non poter assolutamente perdere. Vi lasciamo anche il link al nostro podcast, e all’ultima puntata dedicata ad un grande protagonista del media da noi tanto amato!