Giochi gratis PS4: riscattabili da oggi 9 giochi, senza PS Plus

Annunciata qualche settimana fa torna l’iniziativa di Sony Play at Home, che mette a disposizione dei possessori di una PS4 (o di una PS5) di riscattare diversi giochi gratis. Una delle particolarità più amate di questa iniziativa, è che chiunque potrà aggiungere i 9 giochi gratuiti alla propria libreria digitale. Non serve essere abbonati al servizio PlayStation Plus quindi, ma vi basta raggiungere la pagina dedicata a Play at Home all’interno del PlayStation Store.

I 9 giochi gratis riscattabili su PS4 sono disponibili a partire da oggi, e avrete modo di farli vostri con tutta calma, dato che l’offerta gratuità andrà a terminare il prossimo 23 aprile. Tra questi titoli c’è una grande varietà di scelta e di esperienze che spaziano dal genere survival ai puzzle fino a titoli dal piglio nettamente più indipendente. C’è grande spazio anche per alcuni titoli giocabili su PlayStation VR.

A partire da oggi potrete quindi riscattare i seguenti giochi gratis: Subnautica, un survival sottomarino; Abzu, un’avventura alla scoperta di una civiltà marina scomparsa; Rez Infinite, il grande classico nato su PS2 che torna anche in versione VR; The Witness, un puzzle esplorativo che saprà mettervi alla prova; Enter The Gungeon, un rogue-like esplosivo; Moss, un’avventura VR; Paper Beast, un viaggio tra creature di carta e si conclude con altri due titoli VR quali: Astro Bot Rescue Mission e Thumper.

Con Play at Home, Sony ha messo sul tavolo ben 9 giochi gratis da scaricare a partire da oggi, ma i regali non finiranno affatto qua. A concludere questa iniziativa arriverà anche un decimo gioco in futuro, ovvero l’amatissima avventura open world Horizon Zero Dawn.