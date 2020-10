Giochi gratis PS4, Xbox: Bandai Namco rende disponibile una prova gratis

Quello che stiamo vivendo oggi è un inizio di settimana molto proficuo per quanto riguarda i giochi gratis regalati dai vari store e compagnie videoludiche. Giusto questa mattina, Steam ci ha proposto un titolo indie italiano davvero molto particolare e interessante. Ora invece, è Bandai Namco a porgerci gratuitamente il primo capitolo di uno dei propri titoli di punta; parliamo di Sword Art Online Alicization Lycoris.

Questo gentile omaggio da parte della compagnia giapponese, permette ai giocatori PlayStation 4 e Xbox One di effettuare una prova gratuita per tutto l’arco del primo capitolo del titolo. Sword Art Online Alicization Lycoris si basa sull’omonimo anime, e ripercorre l’arco narrativo Alicization. Il giocatore si potrà immergere nel mondo digitale di Underworld, in questo titolo che strizza l’occhio continuamente al genere dei JRPG.

Bandai Namco non si è limitata ad annunciare la resa gratuita del primo capitolo di Sword Art Online Alicization Lycoris, ma è stato anche confermato che tutti i giocatori che affronteranno gratuitamente questo arco inziale della storia, si ritroveranno i salvataggi anche nel gioco completo il momento in cui decideranno di acquistarlo. Decisamente un’opportunità ghiotta per i fan dell’anime e per tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo titolo.

Al momento la compagnia giapponese ha dichiarato che la versione gratuita del primo capitolo di Sword Art Online Alicization Lycoris è scaricabile solamente sugli stori digitali PlayStation 4 e Xbox One, non si conoscono dettagli su una prova anche per la versione PC del titolo. Cosa ne pensate di questa iniziativa proposta da Bandai Namco? Avete già riscattato alcuni dei giochi gratis proposti questa settimana? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella zona sottostante.