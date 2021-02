Giochi gratis PS4: Sony regala un’esclusiva con Play At Home

Dallo scorso aprile Sony ha voluto lanciare una iniziativa chiamata Play at Home nel quale è possibile scaricare grandi giochi in modo totalmente gratuito. L’obiettivo è quello di far divertire la community comodamente da casa evitando la diffusione del virus ma soprattutto istituire un fondo per aiutare gli studi di sviluppo indipendenti più piccoli, che potrebbero versare in condizioni di difficoltà economiche e si trovano impossibilitati a creare esperienze straordinarie per i giocatori, destinando 10 milioni di dollari per aiutare tutti i partner interni.

Ricorderete che a maggio molti hanno potuto godersi due grosse esclusive, stiamo parlando di Uncharted: The Nathan Drake Collection, che sicuramente non avrà bisogno di presentazioni, e Journey, piccolo capolavoro rimasto nel cuore di milioni di utenti in tutto il mondo. L’iniziativa ha avuto un grande successo tanto che Jim Ryan ha voluto riproporla, condividendo un messaggio sul proprio blog ufficiale.

“In questi giorni, abbiamo tutti bisogno di qualcosa con cui distrarci e di un’altra buona ragione per mantenere il distanziamento sociale, quindi siamo lieti di offrirvi una selezione gratuita di fantastici giochi e offerte sull’intrattenimento. L’aprile scorso abbiamo lanciato l’iniziativa Play at Home, con cui abbiamo offerto gratuitamente due fantastici giochi PlayStation: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Mi piace pensare che abbiano aiutato a rendere più piacevole questo periodo difficile. Quest’anno volevamo andare oltre. Così abbiamo preparato una serie di giochi gratuiti e di offerte per l’intrattenimento della nostra community PlayStation per rendere i prossimi mesi un po’ più piacevoli e divertenti.”

Dal prossimo 2 marzo sarà quindi possibile scaricare Ratchet & Clank per PS4 gratuitamente per un periodo limitato su PlayStation Store fino al primo di aprile. Una volta riscattato il gioco sarà ovviamente vostro per sempre, quindi se non avete avuto l’occasione di giocarlo questa è quella giusta che fa per voi.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Scaricherete Ratchet & Clank? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i titoli in uscita per PS4 e PS5.