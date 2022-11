Dopo una settimana ricca di giochi gratis offerti dai vari store digitali, anche oggi gli utenti di Steam possono mettere le mani su un titolo molto particolare senza dover spendere nemmeno un centesimo. Non è la prima volta che la piattaforma di Valve offre qualche esperienza gratuita degna di nota ai propri utenti, anche se questa volta dobbiamo ringraziare i ragazzi di Impasto Team, un gruppo di studenti universitari che hanno dato vita a un videogioco horror da tenere assolutamente d’occhio.

Il titolo gratuito che sta venendo regalato da qualche ora su Steam è Impasto, un progetto universitario creato da studenti della University of Southern California in collaborazione con altri studenti dell’Otis College of Art and Design e della California State University Fullerton, nonché con volontari di tutto il mondo. Proprio per questo si tratta di un progetto molto interessante, e che farà gola agli amanti dell’arte di Francisco Goya.

Impasto, infatti, si presenta come un titolo horror ed esplorativo in prima persona dove le opere del pittore spagnolo sono state di grandissima ispirazione. Il mondo di questo gioco viene rappresentato come un luogo pesantemente alterato da una sanità mentale corrotta, e ai giocatori verrà richiesto di esplorare le terrificanti meraviglie di questo mondo in modo stealth cercando di sopravvivere.

Al momento il gioco è totalmente gratuito, ed è molto probabile che rimarrà così per sempre. Nel dubbio il nostro consiglio è quello di riscattare al più presto questo titolo per godervelo. Se siete dei cacciatori di giochi gratis, infine, vi ricordiamo che anche questa settimana sarete in grado di aggiungere una serie di titoli a costo zero grazie all’offerta settimanale proposta dell’Epic Games Store. L’appuntamento con altri titoli gratuiti è a questo giovedì pomeriggio, ma non è escluso che nel corso dei prossimi giorni possano venire regalati altri titoli.