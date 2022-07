Anche in estate, le possibilità di ottenere giochi PC gratis sono decisamente alte. Come ogni mese, infatti, al di là dei giochi inclusi nell’abbonamento per Xbox Game Pass e i titoli che Epic Games regala settimanalmente, anche Amazon decide di donare agli utenti PC alcuni giochi gratuiti e agosto non fa ovviamente eccezione. Proprio nella giornata odierna, il colosso dell’e-commerce ha annunciato un nuova ondata di videogiochi, che saranno disponibili dal prossimo lunedì, quando comincerà il nuovo mese dell’anno.

Starcraft

I nuovi giochi PC gratis destinati agli abbonati Amazon Prime fanno parte di Prime Gaming, un programma nato benefit in ambito gaming. Il prossimo mese, tutti gli abbonati potranno scaricare gratuitamente sei giochi. Tra questi spicca sicuramente StarCraft: Remastered, ovvero la versione remastered dello strategico in tempo reale. Presente anche un’avventura grafica in salsa retrò. Parliamo di Zak McKracken and the Alien Mindbenders, sviluppata dalla LucasArts e pubblicata originariamente nel 1988. Non si tratta di una versione rimasterizzata (mai esistita, in realtà, rispetto ad altri classici prodotti dal vecchio team di sviluppo), ma proprio della versione originale, senza localizzazione in italiano. Vediamo tutti i giochi disponibili poco più in basso:

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Oltre a questi sei giochi gratis, anche in agosto Prime Gaming regalerà dei bonus per alcuni giochi. Da lunedì sarà possibile riscattare alcuni contenuti in-game per Pokémon GO, Fall Guys (praticamente immancabile), Roblox, League of Legends e Two Point Hospital. Maggiori dettagli sui giochi e sui contenuti sono disponibili all’indirizzo ufficiale del programma, che potete raggiungere semplicemente cliccando qui. Avete, infine, tempo fino a domenica per poter scaricare i contenuti di luglio di Prime Gaming. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.