Nel corso degli ultimi anni, PlayStation si è aperta sempre di più al mondo dei giochi PC. Lo ha fatto prima con qualche gioco indipendente e successivamente cominciando una transizione decisamente importante, che ha visto tre delle sue esclusive più conosciute (Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War) sbarcare su Steam ed Epic Games. In attesa dell’arrivo dell’edizione next gen di Uncharted 4, prevista per il 2022, un’altra esclusiva PS4 e PS5 potrebbe essere oramai prossima al debutto proprio su PC.

L’esclusiva di cui stiamo parlando è Sackboy: A Big Adventure, uno dei primi giochi che ha accompagnato il lancio di PS5 ma che è arrivato anche su PS4. Non è la prima volta che il titolo di Media Molecule, un vero e proprio platform single player, una sorta di spin-off di LittleBigPlanet, viene accostato a Steam. Tutto questo perché SteamDB, sito che si occupa di fare un tracking delle build dei giochi PC che vengono caricati sul client Valve ha già fornito in passato un riscontro proprio sull’esclusiva PlayStation.

Ancora una volta, Steam ha infatti ricevuto una build del gioco. Chiamata con il nome in codice di Marmalade, la nuova versione include la compatibilità con Steamworks Common Redistributables e questo potrebbe significare che la versione PC sarebbe davvero dietro l’angolo. Tutti i giochi PC che approdano sul client Valve infatti devono per forza essere compatibili con Steamworks, che altro non è che una raccolta di tutte le feature della community, tra cui l’overlay.

Se davvero Sackboy: A Big Adventure è in arrivo su PC (e a questo punto ci sono tutti i segnali per crederlo), è molto probabile che un eventuale annuncio non avverrà a breve. Sony cercherà probabilmente di pubblicarlo solamente dopo l’uscita di Uncharted 4 su Steam ed Epic Games. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito.