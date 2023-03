State cercando qualche gioco con cui passare queste settimane di Marzo? Allora vi farà decisamente piacere sapere che sul sempre conveniente e affidabile Ubisoft Store sono attualmente tantissimi i videogiochi offerti con sconti che arrivano fino all’80%. Dei titoli appartenenti a saghe celeberrime, come Far Cry, Assassin’s Creed e molte altre ancora, proposti a prezzi mai convenienti come ora. Decisamente non male, vero?

La ricca Deluxe Edition di Assassin’s Creed Valhalla, ad esempio, è ora proposta con ben il 67% di sconto rispetto al prezzo di listino, mentre la Deluxe Edition dell’altrettanto celebre Far Cry 6 può essere vostro con il 70% di sconto. Preferite qualche opera multiplayer? Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è disponibile a meno di 10 euro, con il 60% di sconto.

I titoli in sconto fino all’80% sull’Ubisoft Store non si fermano ovviamente ai soli esempi qui sopra e tra di essi possiamo trovare The Division 2, Ghost Recon Breakpoint e molti altri ancora. L’elenco completo potete trovarlo comodamente nella pagina dedicata a questi fantastici sconti.

Oltre alla possibilità di acquistare tanti giochi in offerta con quasi l’80% di sconto sull’Ubisoft Store, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti quelli che sono i giochi in offerta sull’Ubisoft Store con sconti fino all’80%..

