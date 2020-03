Giochi Xbox One a 20 euro o meno | Marzo 2020

Come saprete benissimo i videogiochi non sono una passione esattamente economica da coltivare, con titoli dal prezzo spesso proibitivo e interessanti opere che sbarcano copiose sul mercato a pochi giorni di distanza una dall’altra. In uno scenario di tale genere diventa quindi spesso e volentieri complesso giocare senza spendere cifre considerevoli ed è inoltre talvolta possibile incorrere in qualche scelta sbagliata, che ci porterà a gettare diverse decine di euro per qualche opera non esattamente riuscita. Fortunatamente al giorno d’oggi è però anche possibile trovare diversi titoli di qualità e in grado di regalare ore e ore di divertimento senza per dover per forza dar fondo al portafoglio. Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei migliori titoli per PS4 ad oggi disponibili ad un prezzo budget, mentre ora è il turno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno.

Una lunga e corposa lista che, siamo sicuri, sarà in grado di soddisfare ogni palato e regalare grandi soddisfazioni a chiunque, il tutto ad un prezzo decisamente abbordabile per qualsivoglia tasca.

Giochi Xbox One a 20 euro o meno

Halo 5: Guardians

In attesa di sua maestà Halo Infinite, attualmente previsto insieme al lancio della promettentissima Xbox Series X, i giocatori di Xbox One possono recuperare ad un prezzo irrisorio, sempre nel caso in cui non l’avessero ancora fatto, Halo 5: Guardians, ultimo capitolo della celeberrima saga nata grazie a Bungie e passata poi nelle sapienti mani di 343 industries. Nonostante per molti questo quinto episodio possa non essere all’altezza dei precedenti, e possiamo benissimo capirli vista la grandissima e innegabile qualità di questi, anche Halo 5: Guardians riesce a convincere e avvincere con un gameplay esplosivo, un aspetto tecnico di livello e dei panorami in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta. Se non lo avete ancora fatto si tratta di un titolo assolutamente da giocare, soprattutto ora che si può trovare a prezzo budget.

Gears of War 4

Anche in questo caso ci troviamo dinnanzi ad una celeberrima saga, con Gears of War 4 che ha qualche anno fa cercato di riportare in auge uno dei tps migliori di sempre. The Coalition, nonostante degli illustrissimi predecessori, si è decisamente rivelata all’altezza ed è riuscita a fare un compito egregio, regalandoci una richiamata alle armi per i COG assolutamente degno di nota e in grado di riaccendere i riflettori sull’eterna battaglia tra umani e locuste. Nonostante una campagna per alcuni fin troppo lineare e una formula di gioco conservativa Gears of War 4 è uno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno, nonché una delle esperienze di maggior pregio per Xbox One ad oggi sul mercato. Come se tutto questo non bastasse all’interno della versione retail dell’opera è disponibile anche un codice per i precedenti quattro episodi della saga, ossia la prima trilogia e Judgment: cosa volere di più ad un prezzo del genere?

Sunset Overdrive

In questa lunga lista non poteva certamente mancare uno dei titoli più sottovalutati della generazione, ossia quel Sunset Overdrive che tanto ha saputo divertire tutti coloro che gli hanno dato un’opportunità. Un’opera folle e irresistibile, nata dall’inedita e riuscita comunione di forze e intenti tra Microsoft e Insomniac che, ahimè, non avrà però seguito vista la successiva acquisizione della celebre software house da parte di Sony. Sunset Overdrive è un open-world irriverente e sfrontato, che sfonda costantemente la quarta parete e che conquista grazie ad una formula di gioco dinamica e frizzante, che ammalia e non annoia mai. Senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno acquistabile oggi sul mercato.

Batman Return to Arkham HD

Tra le migliori saghe della scorsa generazione è impossibile non annoverare anche i Batman Arkham, con i titolo di Rocksteady e Warner Bros che sono riusciti a conquistare numerosi giocatori grazie ad uno stile unico, delle tematiche cupe e dei personaggi noti e conosciuti al grande pubblico. A colpire particolarmente i giocatori è stato però l’allora innovativo free flow combat system, sistema di combattimento che garantisce una frenesia e una fluidità negli scontri decisamente notevole. Una meccanica che ha decisamente segnato la storia dei videogiochi nell’ultimo decennio essendo stata ripresa e copiata diverse volte dai più svariati titoli, ma che è solo uno dei tanti punti di forza delle incredibili avventure del celebre supereroe. Ad un prezzo assolutamente incredibile potete trovare gli ancor oggi validissimi primi due titoli della saga, Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, in un’unica edizione rivisitata e migliorata per le odierne piattaforme di gioco. Batman Return to Arkham HD è una collection encomiabile, nonché uno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno disponibili oggi sul mercato.

Quantum Break

Altro grandissimo titolo un po’ troppo sottovalutato presente in questa lista è sicuramente Quantum Break, opera di Remedy Entertainment decisamente riuscita e ricca di colpi di scena. In questo peculiarissimo titolo ci troveremo invischiati nientepopodimeno che nel bel mezzo di un inghippo temporale, il tutto in una strana ma riuscita commistione tra un videogioco e una serie tv. In Quantum Break i vari capitoli giocati sono infatti intervallati da dei lunghi filmati, con tanto di attori di primissimo ordine come Shawn Ashmore, già visto nei vari X-Men, e Aidan Gillen, il celeberrimo Petyr Baelish di Game of Thrones. Un’esperienza unica, valida e con un comparto tecnico non indifferente: Quantum Break è sicuramente un grandissimo titolo, nonché uno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno acquistabili oggi. Anche in questo caso, come in Gears of War 4, nella versione retail del titolo è incluso anche un altro grandissimo gioco: Alan Wake.

Dishonored 2

Altro validissimo titolo da recuperare ad un prezzo veramente incredibile è sicuramente Dishonored 2, con l’opera di Bethesda e Arkhane Studios che è la sublimazione stessa del gameplay. Uno stealth veloce, frenetico, assuefacente e oltremodo gratificante: se cercate un’opera in grado di restituire veramente tanto al giocatore troverete in Dishonored 2 un piccolo gioiello, in grado di splendere come pochi altri. Nel caso in cui siate alla ricerca di un’avventura meno impegnativa e non vogliate esplorare nel profondo le sfaccettature del titolo di Arkhane Studios nessun problema: Dishonored 2 può essere affrontato anche con più tranquillità, rivelandosi comunque pienamente godibile, oltre che uno dei migliori giochi Xbox One a 20 euro o meno ad oggi trovabili sul mercato.

The Evil Within 2

Come ultimo titolo di questa lista abbiamo deciso di proporvi uno degli horror più riusciti della generazione, ossia quel The Evil Within 2 acquistabile oggi ad un prezzo decisamente interessante. In questa terrificante esperienza saremo chiamati a impersonare il detective Sebastian Castellanos, impegnato a cercare di salvare la vita della propria figlia in un’avventura colma di incubi ed orrore. The Evil Within 2 riesce a migliorare la già di per sé valida esperienza offerta dal primo capitolo della serie, snaturandone anche alcuni elementi ma proponendosi in una veste capace comunque di procurare più che qualche brivido lungo la schiena. Un titolo assolutamente consigliato per gli amanti dei survival horror, soprattutto ora che è acquistabile ad un prezzo così interessante.