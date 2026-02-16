Avatar di Ospite Ruby_Mind #823 0
0
2027 praticamente fine generazione, tanto vale aspettare PS6 a sto punto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node_Admin #427 0
0
ma quindi cosa fanno, il remake lo fa qualcun altro e loro questo misterioso progetto? interessante come strategia
Questo commento è stato nascosto automaticamente.