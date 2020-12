Gioco gratis PC: Ubisoft regala un gioco della saga Trials

Ora che siamo nel bel mezzo del periodo pre-natalizio, anche le compagnie videoludiche stanno porgendo agli appassionati tutta una serie di titoli gratuiti. Già negli scorsi giorni Ubisoft ha regalato un gioco gratis per PC; ovvero Starlink Battle for Atlas, e diversi contenuti da riscattare in game per i giochi: Watch Dogs Legion e Assassin’s Creed Valhalla. Per il quarto giorno di regali, invece, la compagnia francese ha riproposto un altro titolo a costo zero da riscattare.

Parliamo di Trials Rising, l’ultimo capitolo della celebre saga di corse sviluppata da RedLynx e Ubisoft Kyiv. Definito dai suoi creatori il “Trials più ambizioso di sempre ” Rising riporta in gioco un gameplay immediato e divertente, e tutta una serie di gare su tracciati sempre più complessi e stratificati. A questo va aggiunta anche una massiccia dose di sana follia, che permette al gioco di essere sempre imprevedibile gara dopo gara.

🎉 1 free gift per day!

📆 From December 14 to December 18.

🎁 Today's gift: free copy of Trials Rising Standard Edition game on Ubisoft Connect PC.

👉 https://t.co/DlFzQzZKx1 — Ubisoft (@Ubisoft) December 17, 2020

Come si può leggere all’interno della descrizione nel sito ufficiale Ubisoft, “Trials Rising introduce nella serie nuove funzionalità e una maggiore competizione. Con un numero di tracciati mai visto prima, i principianti possono aspettarsi un viaggio fluido verso la maestria, mentre le abilità e i nervi dei giocatori esperti saranno messi alla prova nelle sfide più avanzate. Questo è Trials nella sua forma migliore”.

Anche i quarto giorno di Ubisoft Holiday è andato, e abbiamo ottenuto un nuovo gioco gratis da poter riscattare comodamente su PC a questo indirizzo. Non sappiamo ancora cosa ci aspettarà domani, ma stando a quanto assistito in questi giorni, è possibile che tra 24 ore verrà rilasciato gratuitamente qualche nuovo oggetto in game. Cosa ne pensate della promozione proposta da Ubisoft in questi giorni pre-natalizi? Riscatterete Trials Risign? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.