Crimson Desert, Sony ha offerto un contratto di esclusiva per escludere Xbox

Come ben sapete, la software house Pearl Abyss sta sviluppando un nuovo gioco open world AAA chiamato Crimson Desert, che potrebbe avere un grande potenziale di successo nel mercato videoludico.

Il gioco si ispira a titoli di successo come The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild (acquistabile su Amazon), puntando su una grafica all'avanguardia, un vasto mondo esplorabile e interazioni dettagliate con NPC e ambiente.

Crimson Desert è ambientato in un continente fantasy medievale e offre una storia con scelte morali e conseguenze. La libertà di esplorazione e personalizzazione del personaggio sembra essere un punto di forza (ma anche un potenziale punto debole)

Sony ha paragonato l'atmosfera e la storia a Ghost of Tsushima.

Recentemente, attraverso un riassunto di un incontro finanziario di Pearl Abyss, l'azienda avrebbe anche confermato della volontà di Sony di investire su un'esclusiva che avrebbe poi portato a un'esclusione di Xbox per un periodo di tempo: "Sony ci ha offerto un accordo di esclusività (che ci avrebbe impedito di pubblicare il gioco su Xbox per un certo periodo di tempo), ma abbiamo deciso di autopubblicare il gioco perché pensavamo che sarebbe stato più redditizio. Il gioco a cui si è fatto molto riferimento durante la produzione iniziale è stato The Witcher 3, e anche alcune parti della storia. Sony ha valutato che l'atmosfera e la storia del gioco sono simili a Ghost of Tsushima, che ha venduto oltre 10 milioni di copie."

Una situazione che è già capitata diverse volte in questi anni, come per esempio Forspoken, Silent Hill 2, Final Fantasy XVI e diversi altri (su cui si vocifera anche Black Myth Wukong).

Nonostante i ritardi nello sviluppo, Pearl Abyss sembra comunque determinata a realizzare un gioco di alta qualità. I prossimi eventi come il G-Star e i The Game Awards potrebbero fornire ulteriori dettagli su questo titolo.