Vi ricordate Snake? È stato compressato così tanto da stare in un QR Code

Un programmhttps://github.com/donno2048/snakeatore ha creato una versione del classico gioco Snake per il sistema operativo DOS in soli 56 byte di codice. Questo risultato rappresenta il culmine di un anno di sforzi per ridurre sempre di più le dimensioni del gioco, tanto da stare persino dentro un QR Code.

Snake, reso popolare dal telefono Nokia 6110 nel 1997, all'epoca era diventato un punto di riferimento per i giochi semplici ma coinvolgenti. Il port presenta alcune peculiarità: funziona troppo velocemente sull'hardware originale senza modifiche, ma gira bene su emulatori come DOSBox. Inoltre, a differenza delle versioni tradizionali, è molto facile far "mangiare" il serpente da solo, rendendo il gameplay più impegnativo.

Questo progetto si inserisce in una lunga tradizione di porting di Snake su dispositivi dalle capacità limitate, come il Raspberry Pi Pico o addirittura tastiere RGB moderne. Come Tetris e Pong, Snake è diventato un pilastro dei giochi a basse specifiche, in particolare su dispositivi mobili.

La versione DOS di Snake da 56 byte sottolinea come un gameplay coinvolgente non richieda necessariamente grafica avanzata o file di grandi dimensioni; d'altronde, altri classici come Pac-Man occupavano solo 24 kilobyte. Insomma, questo dimostra che l'essenza del divertimento nei videogiochi può essere catturata in poche decine di byte di codice.

Una curiosità interessante riguarda le origini del nome "Snake". Contrariamente a quanto si possa pensare, il nome non deriva direttamente dall'aspetto serpentino del protagonista, ma da un gioco da tavolo degli anni '50 chiamato "Snakes and Ladders" (noto in Italia come "Scale e Serpenti"). La somiglianza sta nel concetto di crescita e movimento continuo.