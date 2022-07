Come riportato online, Certain Affinity, team di sviluppo composto da ex sviluppatori di Doom e Halo Infinite, è al lavoro su un nuovo first person shooter, sviluppato completamente in Unreal Engine 5. A scoprire il prossimo progetto del team di sviluppo statunitense ci ha pensato IdleSloth84, utente Twitter da sempre vicino al mondo Xbox, che ha avuto modo di dare uno sguardo alle pagine di LinkedIn dei dipendenti.

Oltre al social network basato sulle professioni lavorative, anche un annuncio di lavoro ha svelato ciò a cui sta lavorando Certain Affinity. Nell’annuncio, visibile sul sito ufficiale, si cerca un game director, che dovrà lavorare a una nuova IP, appunto uno shooter in prima persona. Niente di così sorprendente in realtà: il background del team di sviluppo è proprio quello ideale per lavorare a un gioco di questo tipo.

Al di là di queste piccole tracce, al momento non c’è nulla di concreto. Non sappiamo a che punto siano i lavori sul gioco, né ovviamente come e verrà pubblicato. Possiamo però pensare già alle console di riferimento: visto lo sfruttamento di Unreal Engine 5, è molto probabile che il nuovo first person shooter degli ex sviluppatori di Doom e Halo sarà indirizzato esclusivamente a PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Difficile un suo debutto su PS4 e Xbox One, console che oramai sono considerate ufficialmente troppo vecchie, almeno per sviluppatori di terze parti.

Certain Affinity è stato associato proprio all’ultimo episodio di Halo. Secondo alcuni rumor e indiscrezioni in merito, il team di sviluppo sarebbe al lavoro anche su una modalità Battle Royale per il gioco. Le voci di corridoio non sono mai state confermate ufficialmente da parte di Microsoft, 343 Industries o la software house coinvolta, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze e attendere informazioni più chiare per il futuro dell’ultima avventura di Master Chief.