Secondo me sono ottimi ma devono comportarsi come attori in un film, seguire un "copione".
ma quelli che parlano di ketchup nella Cina antica sono il top ahahahah
Boh io continuo a pensare che se devi mettere limiti così rigidi tanto vale scrivere i dialoghi normalmente
E' vero ma io intendo che possono anche improvvisare ma restando nei confini del personaggio, della storia e dell'epoca.
Sarebbe molto più reale vedere reazioni inaspettate al comportamento del giocatore.
patatine zombie incinte
Il problema è che lo stanno usando come scusa per tagliare scrittori veri, questa è la verità
quindi ora i giochi consumano pure più energia per farmi parlare con NPC che dicono cavolate a caso, fantastico
Penso che l'implementazione dell'ia per gli npc potrebbe aggravare l'inquietudine, l'insicurezza di coloro che già vedono nell'ia un sostituto eccellente con cui parlare di tutto anzichè farlo con una persona. La preferenza del dialogo con un ia anzichè con una persona è un esempio di cui si parla già da diverso tempo.

Supponiamo che le persone bisognose d'aiuto siano anche amanti dei videogiochi, di conseguenza, mettendo l'ia in quest'ultimi potrebbe spingerli ancor di più ad estraniarsi da qualsiasi interazione sociale.
