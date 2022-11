Dalle pagine di GamesIndustry.biz è emerso un report che coinvolge gli sviluppatori di Elden Ring e della serie di Dark Souls, ovvero FromSoftware. Secondo il sito, che ha raccolto per diverso tempo interviste da parte di alcuni sviluppatori (sia attuali che ex), il team di sviluppo giapponese non pagherebbe correttamente tutte le persone che prendono parte allo sviluppo dei suoi giochi.

Tutte le fonti interviste, che rimangono anonime per via degli NDA firmati al momento dell’assunzione, affermano che lo stipendio sarebbe inferiori rispetto alla “concorrenza”. Per esempio, uno sviluppatore di Atlus può arrivare a guadagnare fino a 38.000 Dollari all’anno, mentre in FromSoftware il livello medio dei salari è di circa 25.000 Dollari. Il costo della vita, a Tokyo, è però decisamente alto e il livello salariale dei dipendenti del team di sviluppo non sarebbe adeguato.

Nel report, inoltre, FromSoftware viene accusata anche di crunch, con l’importo orario che scenderebbe dopo la mezzanotte, mentre dovrebbe accadere il contrario: la paga in fasce orarie notturne è infatti decisamente più alta rispetto a quella normale. Chiaramente si tratta di un report che andrà approfondito, ma GamesIndustry.biz afferma di aver parlato sia con ex sviluppatori che con sviluppatori ancora regolarmente assunti all’interno del team di sviluppo.

Al di là delle dichiarazioni contenute nel report, tutti gli sviluppatori sono concordi su una cosa: le paghe basse e il crunch non rendono il posto di lavoro così terribile. “Ci sono diverse cose che non vanno, ma se riesci ad andarci sopra il tutto è davvero molto soddisfacente”, si legge nel lungo articolo dedicato alla vicenda. I commenti sull’ambiente di lavoro restano dunque molto positivi e forse questo è dovuto alla dimensione del team di sviluppo, che a maggio 2022 conta poco meno di 350 dipendenti. Forse, in un ambiente molto più grande, i pareri sarebbero stati molto diversi.