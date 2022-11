Non vi è alcun dubbio che tra i titoli usciti nell’arco di tutto il 2022 Elden Ring sia uno dei più amati e meglio ricordati. Il titolo targato From Software ha saputo farsi volere bene da una nutrita schiera di appassionati, e nel corso della giornata di ieri si è portato a casa l’ambito premio come Ultimate Game of the Year nei Golden Joystick Awards. Per celebrare questo gradito riconoscimento, Hidetaka Miyazaki di From Software ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale che parla anche del futuro dello studio.

Le recenti dichiarazioni esternate da Miyazaki sono arrivate dopo la premiazione di Elden Ring, dove colui che attualmente ricopre il ruolo di il presidente di From Software si è detto molto grato per aver ricevuto un premio così prestigioso. Subito dopo, però, Miyazaki ha sottolineato che gli è sembrato strano dover parlare del futuro del suo studio dopo una premiazione del genere, ma nonostante questo si è voluto sbottonare un minimo su quel che dobbiamo aspettarci dal team.

“Come messaggio finale per i nostri giocatori, mi sembra strano dirlo quando ricevo un premio così prestigioso, ma intendiamo continuare a realizzare giochi sempre più interessanti, quindi spero che possiate continuare ad tenere alte le aspettative che avete su di noi da qui in avanti”, questo è quanto ha detto il noto e apprezzatissimo game director di Elden Ring (lo potete acquistare su Amazon) dopo che l’acclamato titolo si è portato a casa diversii premi Golden Joystck Awards.

Si tratta di parole ancora troppo fumose per capire meglio quale sarà il prossimo gioco di From Software, ma stando a quanto affermato da Miyazaki sembra che il talentuoso team nipponico voglia mantenere parecchio alta l’asticella qualitativa delle proprie produzioni anche nel prossimo futuro.

