God of War ha vinto più premi “Game of the Year” di ogni altro gioco nel 2018

Il 2018 è stato un anno pieno di grandi giochi, ma quelli che hanno combattuto testa a testa fino all’ultimo minuto sono stati per certo God of War e Red Dead Redemption II. Tra i due, secondo il sito “gotypicks” che da anni si occupa di raccogliere i dati sui giochi più premiati, il vincitore incontrastato è il colosso Sony. God of War, infatti, è stato il videogame ad aver ricevuto più premi “Game of the Year” nel 2018.

Nello specifico, parliamo di 137 premi per God of War, divisi in 95 dalla critica e 42 dai lettori. Red Dead Redemption II, invece, si è aggiudicato 104 GOTY, 82 dalla critica e 22 dai lettori. Vediamo però la lista completa riportata sul sito.

God of War – 137

Critica – 95

Lettori – 42

Critica – 82

Lettori – 22

Critica – 16

Lettori – 0

Fortnite Battle Royale – 4

Return of the Obra Dinn – 4

Tetris Effect – 4

Monster Hunter: World – 3

Super Smash Bros. Ultimate – 3

Assassin’s Creed Odyssey – 1

Astro Bot Rescue Mission – 1

Florence – 1

Frostpunk – 1

Kingdom Come: Deliverance – 1

Two Point Hospital – 1

Yakuza 6: The Song of Life – 1

11-11: Memories Retold – 1

Possiamo tranquillamente affermare che entrambi i titoli meritano il successo ottenuto. Il premio di maggior prestigio di God of War è certamente quello ottenuto ai The Game Awards 2018. Diteci, anche per voi il gioco dell’anno è l’opera di Santa Monica, o avreste votato un altro titolo?