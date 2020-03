God of War per PC? Il game director replica con una faccia dubbiosa

Preceduto da diversi rumors e voci di corridoio, nella giornata di martedì 10 marzo è arrivato l’annuncio ufficiale di Horizon Zero Dawn per PC, esclusiva PS4 sviluppata dal team Guerrilla Games. La decisione di casa Sony fa così perdere l’egemonia PlayStation del titolo, aprendogli le porte al vastissimo mondo del PC gaming. Ciò non ha fatto altro che alimentare la fiamma della curiosità al riguardo, chiedendosi se altre esclusive PlayStation possano veder vita nuova su PC. Recentemente, un fan di God of War ha chiesto a Cory Barlog, game director della saga, se fosse previsto il porting di tale titolo su PC.

Il direttore, sempre piuttosto disponibile a comunicare con la propria community, ha risposto alla domanda del ragazzo sul proprio account Twitter, limitandosi a una semplice emoji dubbiosa, come a voler schernire e lasciare tutti i lettori del post sulle spine. Rimangono effettivamente diversi dubbi sulla questione: come già trattato in questo articolo, Hermen Hulst, presidente dei Worldwide Studios di Sony, ha affermato che l’arrivo di Horizon su PC è un caso particolare e a sè stante, poichè il loro focus principale rimarrà quello di produrre titoli per la propria console. Ciò non toglie che in futuro possa cambiare idea e annunciare l’export di altre esclusive su PC.

🤔 — Cory Backlog 🖖 (@corybarlog) March 10, 2020

C’è da dire, in tutto questo, che l’arrivo di una saga come quella di God of War nel mondo PC, con tanto di versioni rimasterizzate dei primi 3 titoli (e, perché no, anche degli spin-off creati per PSP) in una grafica totalmente nuova e migliorata, aprirebbe al titolo le porte di un mercato altrettanto vasto come quello del mondo PlayStation, dando ai propri prodotti un ulteriore salto di qualità.

Cosa ne pensate al riguardo? Sareste curiosi di vedere l’arrivo di God of War su PC o di altri titoli Sony? In tal caso, li proverete?