Horizon Zero Dawn per PC: secondo Micheal Patcher, la scelta di Sony è influenzata da Microsoft

Negli ultimi periodi, secondo alcune voci di corridoio, un ipotetico arrivo di Horizon Zero Dawn sulla piattaforma Microsoft era imminente: ebbene, l’esclusiva PS4 approderà davvero su PC in estate, come indicato nel nostro precedente articolo, anche se la data esatta non è stata ancora rivelata. Il gioco è già apparso su Steam, ma il preordine non è ancora disponibile, nè sono stati rilasciati i requisiti minimi o consigliati; ci sarà comunque da aspettarsi una potenza piuttosto discreta per far girare il titolo a 60 FPS, vista la mole di dettagli e la qualità generale del prodotto non indifferente. Horizon verrà pubblicato con la Complete Edition, contenente l’espansione The Frozen Wilds oltre al gioco base, ed altri pacchetti di contenuti aggiuntivi.

La notizia si è subito sparsa a macchia d’olio nell’ambito videoludico, sulla quale si è espresso anche il noto analista di Wedbush Securities, Micheal Patcher. Intervistato da GamingBolt, l’analista ha dichiarato che, a suo parere, “Sony punti sulla vendita delle proprie console e delle proprie esclusive, sebbene riconosca la presenza di un altro mercato oltre a quello della vendita di software per console”, evidenziando, poi, una possibile relazione tra la presenza di Microsoft nel mondo PC sempre più marcata e crescente, e la scelta di portare Horizon Zero Dawn su un’altra piattaforma. Patcher ha poi concluso, affermando che “la decisione presa da parte di Sony sia dovuta all’attuale posizionamento da parte di Microsoft sul mercato“, sollecitandola dunque a compiere tale scelta.

Il presidente di Sony Worldwide Studios Hermen Hulst ha dichiarato di essere “aperto all’introduzione di più persone nel mondo PlayStation”, ma che, nonostante ciò, “il rilascio di un titolo tripla A first-party (ovvero un videogioco creato da una casa sviluppatrice che produce esclusive per una determinata piattaforma) non prevede che ogni singolo gioco approdi su PC“. La conferma ufficiale dell’arrivo su PC di Horizon Zero Dawn è stata data sia da Hulst, sia da Guerrilla Games, gli sviluppatori del titolo.

Cosa ne pensate della scelta da parte di Sony di far approdare Horizon nel mondo PC? Pensate che possano essere pubblicate anche altre esclusive in futuro?