Con un recente tweet sul loro profilo ufficiale, Santa Monica Studio ha rivelato che la modalità dedicata alle fotografie di God of War Ragnarok non sarà disponibile al lancio, diventando disponibile con un successivo update. Tutti gli amanti dell’estetica di questa serie dovranno quindi aspettare la pubblicazione di questo specifico aggiornamento per immortalare i momenti più memorabili della loro avventura con Kratos e Atreus, ricordando come anche in passato l’azienda avesse puntato su questa modalità.

Per adesso non abbiamo moltissimi dettagli né in merito alla modalità in sé e alle sue possibilità espressivo-artistiche, e né riguardo all’aggiornamento e a tutto quello che potrebbe aggiungere all’esperienza di gioco dopo il lancio. Gli appassionati di fotografia videoludica dovranno quindi mettersi l’anima in pace per un lasso di tempo ancora imprecisato con God of War Ragnarok, rinviando la loro passione per qualche tempo.

Queste sono le parole riportate sul tweet di Santa Monica Studio in merito al ritardo della photo mode su God of War Ragnarok: “La photo mode verrà inserita in God of War Ragnarok dopo il lancio, condivideremo maggiori dettagli quando saremo più vicini al rilascio dell’aggiornamento in questione”. Gli appassionati ricorderanno sicuramente tutte le possibilità che il capitolo precedente di questa saga offriva in tal senso, con una modalità fotografica parecchio dettagliata nel suo insieme con cui era facile costruire dei veri e propri quadri o ritratti, all’occorrenza.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch – we’ll share more details closer to when we plan to release it. We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022

Tutta la personalizzazione delle immagini e degli scatti disponibili in God of War tornerà sicuramente con questo nuovo capitolo, forse con una implementazione migliore e nuove possibilità, chissà. Dobbiamo quindi supporre che le anteprime di settore pubblicate fino a ora siano sprovviste di questa modalità, risultando quindi come un qualcosa che gli appassionati proveranno tutti insieme in seguito. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5. Non ci resta altro che attendere nuovi dettagli sul titolo e sul suo futuro.