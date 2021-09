God of War Ragnarok finalmente gameplay, il nuovo incredibile trailer

Finalmente in questo nuovo Playstation Showcase abbiamo avuto modo di vedere questo nuovo trailer dedicato alla nuova epopea di Kratos. God of War Ragnarok è tornato a farsi vedere con un trailer increbile all’interno dell’evento Sony! Se all’evento di presentazione di PS5 avevamo avuto solo un assaggio di questo nuovo capitolo, oggi abbiamo avuto modo di vedere qualcosa in più!

Abbiamo potuto avere finalmente uno sguardo su quello che possiamo aspettarci da God of War Ragnarock, titolo che sembra essere ormai confermato. Il titolo si presenta quindi in netta continuazione con il precedente. La storia con cui avremo a che fare verosimilmente potrebbe essere una storia di maturazione di Atreus che si trova ormai consapevole della sua identità. Inoltre alcuni scorci sembrano ovviamente palesemente fatti per la nuova generazione.

Esploreremo nuovi mondi e avremo a che fare anche con nuovi tipi di nemici. Nuovi modi per spostarsi durante il Ragnarok. L’inverno porterà infatti la glaciazione e dovremo quindi attraversare anche luoghi già esplorati per poi arrivare verso nuovi orizzonti. Per tutto quello che abbiamo visto in questo gameplay trailer possiamo dire di essere soddisfatti per ora e siamo sicuri che Santa Monica avrà ancora tanto da mostrare. Per ora però ancora non abbiamo una data di uscita per il titolo e questo ancora ci fa pensare che sia ancora molto lontana, ma che punta ovviamente ancora al 2022.

Se siete curiosi di sapere qualcosa di più della saga vi consigliamo di acquistare il capitolo precedente che segna quasi un reboot della serie. Ovviamente vi consigiamo di giocare al titolo su PS5 dove sfrutterà tutte le capcità della console, comprese quelle del DualSense. Impugnare l’ascia di Kratos in God of War Ragnarok con quel controller non avrà eguali.