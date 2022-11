God of War Ragnarok è finalmente uscito e da poco più di ventiquattro ore i fan più accaniti della serie si stanno perdendo nei nove regni norreni che fanno da teatro all’epopea di Kratos e compagni. Senza dubbio si tratta di uno dei titoli più attesi da un grandissimo numero di appassionati e che ha già avuto un impatto impressionante. Proprio per queste immense attenzioni ci teniamo a sottolineare che quanto leggerete in questo articolo potrebbe risultare come un piccolo spoiler di quanto ha da offrire questa esperienza, pertanto vi consigliamo di non andare oltre se non avete ancora iniziato la vostra avventura.

God of War Ragnarock

Se non avete ancora chiuso l’articolo significa che siete già a buon punto con la raccolta dei collezionabili di God of War Ragnarok, o più semplicemente che dopotutto non vi importa poi così tanto degli spoiler. Ebbene, stando a quanto ha fatto notare un giocatore, sembra che i ragazzi di Santa Monica Studio si siano divertiti a inserire nel proprio nuovo gioco anche un curioso tributo ad un’altra grande serie PlayStation: The Last of Us.

Questo utente ha pubblicato l’immagine su Reddit contrassegnandola come spoiler per non rovinare la sorpresa a nessuno, ma cliccandoci sopra possiamo vedere di cosa si tratta nello specifico. Uno dei poemi collezionabili all’interno di God of War Ragnarok (potete acquistare il gioco su Amazon) contiene dei palesi rimandi ad alcuni dei personaggi e alle situazioni più iconiche che hanno avuto luogo nel mondo di The Last of Us.

Non è la prima volta che vediamo tali comportamenti di stima tra gli studi interni di PlayStation, e anche gli stessi Neil Druckmann e Cory Barlog in passato hanno più volte mostrato affetto reciproco per i giochi in cui sono stati coinvolti in questi anni. Siamo sicuri che questo è solo uno dei tanti easter egg e delle curiosità presenti nel nuovo God of War Ragnarok, e man mano che passeranno i giorni scopriremo cos’altro nasconde questa nuova epopea norrena.