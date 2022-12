Il lancio di God of War Ragnarok è stato caratterizzato dalla mancanza della Photo Mode. Nonostante alcune tracce del codice fossero rimaste nella versione giunta nelle mani dei giocatori il 9 novembre 2022, chiaramente il tutto non era abilitato e visibile in-game. Ora però cambia tutto: nel corso delle ultime ore, infatti, l’esclusiva PS5 e PS4 ha ricevuto una nuova patch, che abilita la modalità fotografica nel gioco.

L’annuncio della nuova patch che include la Photo Mode è stato diramato sul Blog PlayStation nel corso delle ultime ore. “Dai momenti più tranquilli e intimi di Kratos e Atreus, fino ai combattimenti eleganti e brutali, tutte le foto scattate dai nostri giocatori nel primo capitolo sono state una costante fonte d’ispirazione per il nostro team”, le parole di Grace Orlady, Lead Community Manager di Santa Monica Studio. “Con l’ultimo update di God of War Ragnarok, siamo felici di anunciarvi la disponibilità della Photo Mode”, ha proseguito Orlady.

Nel Blog PlayStation sono presenti tutte le feature della Photo Mode. Tra queste troviamo la possibilità di sistemare la messa a fuoco, il campo visivo, nascondere i personaggi presenti nella scena, l’esposizione, la film grain e l’intensità dei filtri, con un controllo preciso sulla saturazione. Santa Monica ha anche lavorato a una breve guida che vi permetterà di immortalare scatti perfetti in God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok è disponibile dal 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Prossimamente il gioco debutterà anche su Steam ed Epic Games: la stessa Sony ha infatti annunciato negli ultimi mesi la volontà di portare le sue esclusive console anche nel mercato PC. Un percorso iniziato oramai diversi anni fa con Horizon: Zero Dawn e che ha portato all’arrivo di numerosi giochi PlayStation su computer, come Uncharted e Days Gone. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.