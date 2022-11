Santa Monica non ha mai nascosto l’esistenza di una Photo Mode per God of War Ragnarok. Il team di sviluppo ha però preferito concentrarsi su altri aspetti del gioco per il day one e ha rimandato il lancio della tanto attesa modalità a data destinarsi. Quello che però non sapevamo è che in realtà la modalità che permette di creare scatti all’interno del gioco è già presente sul disco e sul file digitale del nuovo gioco di Kratos, tanto che un modder è riuscito in qualche modo a sbloccarla, diffondendo video e screenshot.

A permetterci di dare un primo sguardo alla Photo Mode di God of War Ragnarok è l’utente Twitter Speclizer, che è riuscito in qualche modo a sbloccare la modalità all’interno del gioco. Con molta probabilità (non ne possiamo però essere sicuri) per poter effettuare una manovra del genere, il modder è ricorso alla versione PS4 del gioco: la console old gen di Sony può essere infatti hackerata, a differenza di PS5 e questo apre ovviamente allo scenario di mod. Lo stesso Speclizer in passato ha lavorato ad alcuni accorgimenti per The Last Of Us e Uncharted 4.

Chiaramente, la versione attuale della Photo Mode è decisamente grezza e non si tratta del prodotto finale che i giocatori potranno provare. Nonostante ciò ci consente già di avere un primo sguardo alle feature tecniche, come per esempio la possibilità di utilizzare una determinata espressione per i protagonisti del gioco. Potete dare un’occhiata alla modalità grazie al video che trovate poco più in basso.

Unfinished Photo Mode Unlocked in God of War Ragnarok! #GodofWarRagnarok pic.twitter.com/RMOEr8lZWB — Speclizer (@Speclizer_) November 11, 2022

God of War Ragnarok è disponibile dal 9 novembre 2022 in esclusiva su PS5 e PS4. Il gioco arriverà sicuramente su PC, visto che l’attuale strategia di Sony è quella di pubblicare ogni sua esclusiva anche su Steam ed Epic Games, ad almeno un anno dal lancio originale su console.