God of War Ragnarok è appena uscito e sta ricevendo voti altissimi da chiunque sia riuscito a provarlo (potete consultare anche la nostra recensione). Oltre ad avere un comparto tecnico straordinario e una storia principale di livello altissimo, il titolo di Santa Monica si sta facendo apprezzare anche per le sue quest secondarie. Il comparto delle missioni opzionali, infatti, ha scatenato dei paragoni che sono stati largamente apprezzati anche dagli addetti ai lavori.

This was the goal I set for the optional content in #GodofWarRagnarok. The Witcher 3 is one of my favorite games of all time… It didn't seem possible, but this was literally the goal. Reading this felt amazing. https://t.co/X8Ycpe1SRs — Anthony DiMento (@DiMentoXP) November 3, 2022

All’interno della recensione del gioco realizzata dal Washington Post, infatti, un passaggio scritto da Gene Park esalta questo aspetto del titolo. Secondo il giornalista, infatti, le missioni secondarie di God of War Ragnarok sarebbero addirittura migliori di quelle realizzate da CD Projekt RED per il suo The Witcher 3. Il paragone ha riempito d’orgoglio alcuni degli addetti ai lavori che, su Twitter, hanno repostato la sezione di recensione aggiungendo alcune parole.

In primis, Anthony DiMento, uno degli uomini di Santa Monica Studio che ha lavorato alla realizzazione di God of War Ragnarok, si è detto felice di questo paragone. Secondo lo sviluppatore, infatti, The Witcher 3 sarebbe stato proprio il termine di paragone da considerare nello sviluppo delle side quest per il nuovo capitolo di GoW (che potete acquistare su Amazon). A fare eco alle parole del collega Luis Sanchez, lead level designer del titolo che ha confermato le parole del collega.

Il designer ha aggiunto che, dopo essersi occupato di questo aspetto del gioco, ricevere un riconoscimento simile è una soddisfazione enorme. Il team ha messo tantissimo impegno nella realizzazione di God of War Ragnarok e anche i suoi contenuti secondari non sono mai stati trattati come tali. Ogni elemento del gioco è destinato a realizzare un’esperienza unica per il giocatore. A giudicare dalle opinioni riscosse dal titolo fino ad ora, sembra che Santa Monica abbia fatto centro. Inoltre, Sony ha messo a disposizione un interessante bundle che include il gioco e una PlayStation 5 ad un ottimo prezzo.