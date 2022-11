Su Amazon è disponibile al preordine per gli utenti Amazon Prime l’incredibile bundle con PS5 e God of War Ragnarok: fate presto se siete interessati! Come potrete immaginare, infatti, tale edizione è destinata a finire a breve, dato il grande interesse intorno a PS5 e l’attesissimo nuovo capolavoro di casa Sony. Insomma, se siete interessati e siete utenti Prime prenotatela prima di subito direttamente su Amazon!

Nel caso non lo siate, nessun problema: basta infatti iscriversi per avere accesso a questa fantastica console e a tutta una serie di altri vantaggi.

God of War Ragnarok è del resto il titolo perfetto con cui inaugurare la vostra nuova console. Come racconta anche la nostra recensione, infatti: “è un titolo massiccio ed imponente che, in larga parte, abbraccia e fa proprio il principio del “bigger and better” che ci si augurerebbe sempre quando si affronta un titolo che è un sequel di un titolo della portata del suo predecessore.” Insomma, qualcosa da fare proprio alla prima occasione, magari fin dal giorno di lancio e insieme a PS5.

Oltre alla possibilità di poter mettere le mani sopra questo incredibile bundle di PS5 con God of War Ragnarok, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il vostro interesse è solo relativo all’ammiraglia di Sony e alla sua nuova grande esclusiva? Potete trovarle seguendo comodamente il link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!