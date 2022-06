Nel pomeriggio di ieri abbiamo finalmente visto per la prima volta un ricco filmato di gameplay dell’attesissimo Return to Monkey Island. Oltre al trailer, quel che ha subito attirato le attenzioni degli appassionati è stato il nuovo stile artistico scelto dai ragazzi di Terrible Toybox. Quest’ultimo ha diviso la community in chi lo ha amato fin dal primo istante e chi ha iniziato a nutrire una serie di dubbi, soprattutto sulle fattezze di alcuni storici personaggi.

Return to Monkey Island (2022)

Mentre la discussione sullo stile artistico continua sul web, è il sito ufficiale del gioco a svelare un’ulteriore novità molto interessante sul gioco di prossima uscita. Innanzitutto bisogna segnalare la rara bellezza del sito ufficiale di Return to Monkey Island, il quale si presenta fin da subito come un’avventura grafica punta e clicca con tanto di cursore, svariate interazioni con la schermata, personaggi iconici e una scelta di dialoghi che svela diverse informazioni molto importanti sul titolo.

Oltre a poter parlare con il mitico Stan, il sito presenta anche una panoramica di quello che sarà Return to Monkey Island. In una sezione dedicata, con tanto di polaroid che mostrano i nostri eroi in azione, possiamo leggere anche un dettaglio che accenna alla fine di questa leggendaria saga punta e clicca. “L’emozionante conclusione della serie Monkey Island segna il ritorno del creatore dell’iconico franchise Ron Gilbert, affiancato dal co-sceneggiatore Dave Grossman, dal direttore artistico Rex Crowle e dai compositori Peter McConnell, Michael Land, e Clint Bajakian”.

Stando a queste dichiarazioni che si trovano sul sito ufficiale del gioco sembra che il nostro ritorno a Monkey Island sarà l’ultimo. Le parole sono chiare, ma si sa, in questo campo gli addii ai grandi franchise non sono mai definitivi, e chissà se in futuro avremo occasione di tornare più volte nell’arcipelago piratesco più folle di sempre per nuove inaspettate avventure. Nel frattempo godiamoci l’attesa di questo grande ritorno.