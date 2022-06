In tanti si aspettavano di vedere Return to Monkey Island durante la Summer Game Fest 2022, magari in occasione del PC Gaming Show. Così non è stato, ma c’era un motivo: Devolver Digital e Nintendo hanno infatti stretto una partnership esclusiva e così il prossimo gioco di Ron Gilbert si è guadagnato uno spazio nell’ultimo Direct Mini del colosso nipponico, andato in scena negli ultimi minuti.

Durante il Nintendo Direct Mini di oggi, infatti, Devolver Digital ha finalmente deciso di mostrare il gameplay di Return to Monkey Island. Il gioco di Ron Gilbert si è finalmente fatto vedere in azione, rivelandosi una vera e propria avventura grafica, con uno stile tecnico decisamente diverso rispetto al passato, e uno stile grafico che ovviamente ha già sollevato qualche polemica, ma che lo stesso Gilbert ha voluto rimandare al mittente e che ha dimostrato, con questo video di gameplay, che il gioco funziona davvero bene.

Nel filmato è possibile dare uno sguardo ad alcuni personaggi. Tra questi troviamo Guybrush Threepwood e LeChuck, ma anche una serie di new entry di cui non conosciamo ancora i dettagli. Il filmato è disponibile poco più in basso, ma niente data di uscita: per tornare nell’universo di Monkey Island bisognerà attendere ancora un po’, anche se Devolver Digital ci ha rassicurato che il titolo arriverà nel 2022.

Infine, c’è un motivo ben preciso se Return to Monkey Island si è mostrato esclusivamente da Nintendo ed è un accordo di esclusività. Il gioco di Ron Gilbert arriverà su PC e in esclusiva temporale su Nintendo Switch. Con molta probabilità i termini non scadranno prima di sei o dodici mesi, ma è sempre bene attendere eventuali annunci ufficiali in merito alle altre piattaforme di destinazione. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.