Godfall sarà a metà tra Dark Souls e Destiny

L’avvento di PS5 è oramai prossimo e di certo non mancano la carne al fuoco ed i titoli interessanti. La console di casa Sony promette infatti di riproporre ai suoi giocatori in salse un po’ più piccanti i titoli che hanno fatto grande PlayStation in questi ultimi anni. Godfall, titolo in arrivo su PS5 e PC, sembra ad esempio essere un misto tra Dark Souls e Destiny, un peculiarissimo connubio competitivo e punitivo.

Come ci hanno insegnato i vari Dark Souls e gli altri titoli From Software come Bloodborne, il gameplay potrebbe quindi essere a favore dei player pazienti, mentre d’altro canto il titolo riprenderà il gameplay frenetico di Destiny e Destiny 2. Ulteriori dettagli interessanti di Godfall sono sicuramente l’implementazione del Ray-Tracing, l’audio 3D e caricamenti fulminei del gioco.

Godfall non si fermerà però solamente alle caratteristiche dei Dark Souls e dei Destiny, ma implementerà anche diverse altre caratteristiche. In Godfall ci sarà infatti una crescita del personaggio da farsi in base alle scelta iniziale dell’armatura del nostro eroe. Le meccaniche di gioco varieranno poi a seconda che si giochi in un multiplayer o in single player, alleggerendo l’impresa in giocatore singolo e rendendola più ardua ma divertente in multiplayer.. Nel titolo di Gearbox saranno poi presenti anche meccaniche simili a quelle di Monster Hunter, con il nuovo titolo atteso su PS5 e PC che riprenderà quanto visto nel titolo di Capcom per quanto riguarda la caccia ai mostri.

Godfall sarà ottimizzato per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova PS5, sfruttando l’SSD che renderà sicuramente il titolo molto più fluido e istantaneo nei caricamenti. Sembra quindi in definitiva esserci veramente tanta carne al fuoco in Godfall, con il titolo di Gearbox Software che promette di regalarci un’esperienza veramente unica. Per PS5 sembra quindi essere un inizio veramente con il botto!