passato anche io a linux proprio per queste cose, windows è diventato insopportabile
Microslop ahahah mai sentito prima
in effetti Windows non è mai stato così anacronistico come in questo momento storico. La fine del supporto a Windows 10, i requisiti draconiani di Windows 11 che impediscono a migliaia di PC un aggiornamento pulito e senza trucchi e Windows 11 stesso che alla fine è un sistema operativo mediocre uguale al precedente solo con più pubblicità, sta rendendo l'ecosistema microsoft molto naif e fine a sè stesso, soprattutto adesso che le alternative concrete esistono, sono accessibili a tutti (niente più salti mortali e installer da panico) e funzionano altrettanto bene se non addirittura meglio.
