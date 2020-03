Google Stadia: tre nuovi giochi Ubisoft sono in arrivo

Sappiamo che stanno per arrivare su Google Stadia tre fantastici giochi Ubisoft! Che si tratti di un’avventura adrenalinica, un gioco di corse a motore open world o un famosissimo gioco da tavolo per riposarsi, stanno per arrivare tre nuovi giochi per soddisfare tutti i gusti! Questi nuovi giochi saranno presto disponibili all’acquisto nel negozio Stadia: Tom Clancy’s The Division 2 con la nuova espansione di Warlords of New York, The Crew 2 (25 marzo) e Monopoly (28 aprile).

Saremo felici di sapere che Tom Clancy’s The Division 2 sará il primo titolo Google Stadia a presentare sia il cross-play che il cross-progression. Per poter giocare insieme ai nostri amici su PC sará necessario collegare o creare un account Uplay, per connetterti al tuo account Stadia, una volta avviato il gioco per la prima volta su Goofle Stadia.

Inoltre, Tom Clancy’s The Division 2 include Stream Connect, una funzione entusiasmante unica di Google Stadia che ti consente di trasmettere in streaming i punti di vista dei tuoi compagni di squadra su un unico schermo. Con Stream Connect, è possibile girare le mappe del mondo aperto di Washington DC e Lower Manhattan e vedere aree della mappa dagli occhi dei tuoi compagni di squadra. Oltre al tuo punto di osservazione, sarai in grado di vedere punti di osservazione da un massimo di tre compagni di squadra.

Tom Clancy’s The Division 2 e la sua nuova espansione Warlords of New York giungeranno presto su Google Stadia. Washington DC sta per crollare e servono tutti gli agenti attivi nella Divisione per poter salvare la cittá prima che sia troppo tardi. Sará quindi indispensabile tornare a Manhattan in una frenetica caccia all’uomo per poter abbattere l’agente Aaron Keener. Sia il cross-progression che il cross-play saranno disponibili al lancio dei giochi.

Affronta la scena degli sport motoristici americani mentre esplori e domini la terra, l’aria e il mare degli Stati Uniti in uno dei mondi aperti più esilaranti mai creati in The Crew 2. Troverai un’ampia varietà di auto esotiche, biciclette, barche e aerei tra cui scegliere, vivi l’emozione sfrenata e l’eccitazione data dall’adrenalina nel competere in tutti gli Stati Uniti mentre metti alla prova le tue abilità in una vasta gamma di discipline di guida. Conquista la tua fama!

A partire dal 28 Aprile puoi goderti il ​​gioco piú famoso del mondo su 3 esclusivi tabelloni 3D. La tua città vive e si evolve; investi in affascinanti quartieri con forti personalità uniche e guardali prosperare davanti ai tuoi occhi mentre avanzi! Gioca come preferisci selezionando una delle sei regole ufficiali scelte dai fan MONOPOLY di tutto il mondo. Non hai abbastanza tempo per un gioco completo? Scegli un nuovo obiettivo tra i nostri cinque obiettivi speciali. Questi obiettivi più rapidi da raggiungere assicureranno sessioni di gioco più brevi e ti faranno cambiare la tua strategia. Sii pronto a sfidare te stesso!

Tieni d’occhio i prossimi aggiornamenti, altri giochi stanno per arrivare su Google Stadia tra cui DOOM Eternal, The Elder Scrolls e Superhot.