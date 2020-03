Google Stadia: 4K su PC disponibile, ecco i dettagli

Nelle ultime ore Google ha pubblicato un post riguardante il nuovo aggiornamento per la sua piattaforma di cloud gaming, Google Stadia. A partire da adesso anche chi gioca da browser Chrome potrà usufruire finalmente della risoluzione 4K. Ovviamente, vi ricordiamo che per abilitarla sarà necessario un abbonamento Google Stadia Pro da 9,99 euro al mese, oltre a possedere una connessione adeguata e un monitor che supporti il 4K nativo.

Inoltre, durante questo mese Google ha inserito nuovi e importanti titoli per la sua piattaforma tra cui il recentissimo DOOM Eternal e Lost Words: Beyond the Page, gioco ideato da Rhianna Pratchett, conosciuta come la scrittrice della serie di Tomb Raider.

Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente sono entrati a far parte del catalogo i seguenti giochi:

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock Expansion

Serious Sam Collection

SteamWorld Quest

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Expansion

DOOM Eternal

Lost Words: Beyond the Page

Eccovi invece un elenco riguardante i giochi appena annunciati per Google Stadia:

Monopoly

Monster Jam Steel Titans

MotoGP20

Relicta

The Turing Test

Le altre informazioni che vengono riportate nel comunicato sono relative ai giochi già presenti nel catalogo quali Destiny 2, GRID, GYLT, Metro Exodus, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech e Thumper. Vi ricordiamo inoltre che Metro Exodus e Thumper saranno rimossi da Stadia Pro entro la giornata di oggi e al loro posto subentreranno Stacks On Stacks, Spitlings e la Serious Sam Collection, tutti e 3 disponibili a partire dell’1 aprile per gli abbonati Pro.