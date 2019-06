Google Stadia, ecco le connessioni di rete richieste

Durante l'atteso Stadia Connect sono stati finalmente rivelati alcuni dettagli su Google Stadia, come le connessioni di rete richieste.

Dopo mesi di attesa Google ha finalmente tolto i veli sulla misteriosa proposta di gaming in streaming del colosso americano: Google Stadia. Uno sbarco, quello che si sta apprestando a compiere Google, che ha acceso l’interesse sia della community che dei competitor, costretti a correre ai ripari.

Durante la conferenza è stata finalmente svelato anche uno dei dettagli più importanti e attesi dall’intera community. Stiamo infatti parlando delle connessioni di rete richieste per fruire dell’offerta di Google. Un argomento sicuramente importante, soprattutto qua in Italia dove il digital divide è un problema all’ordine del giorno.

Per usufruire a pieno dell’offerta di Google Stadia, ossia di una risoluzione in 4K a 60 frame per secondo, sara necessaria una connessione di rete da 35 Mbps. Con tale velocità sarà inoltre possibile usufruire anche dell’audio 5.1 Surround. Requisiti sicuramente importanti ma necessari per una qualità elevata dello streaming.

Sicuramente meno stringenti sono invece i vincoli per utilizzare Stadia in Full HD o a 720p. Per la seconda basterà infatti possedere una connessione da 10Mbps, requisito abbastanza abbordabile anche per le infrastrutture del nostro paese. Per giocare in Full HD sarà invece necessaria una velocità di banda doppia, pari a 20 Mbps.

Queste sono quindi in sintesi le connessioni minime che dovremo possedere per sfruttare Google Stadia ai vari livelli di risoluzione offerti. Vincoli abbastanza abbordabili o ancora troppo elevati per le infrastrutture attuali secondi voi?

Che ne pensate di questa interessante proposta di gaming in streaming? Google Stadia è riuscita a rapire il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti!