Google Stadia: in arrivo nuovi giochi di corsa!

Pronti a far rombare i motori a bordo delle vostre… Google Stadia?! MotoGP20 e Monster Jam Steel Titans, due giochi di corse, saranno presto disponibili all’acquisto per tutti i giocatori che possiedono la rivoluzionaria console di Google. Sia che preferiate il rombante ringhio dei truck o lo squillante ruggito delle moto, vi sarà permesso di mettervi alla prova a suon di curve, sorpassi acrobazie!

Il videogioco ufficiale del campionato motociclistico più famoso del mondo è tornato sulle nostre console con questa versione del 2020 con nuove feature e nuovi contenuti. Sperimenterete le emozioni della, più completa che mai, modalità Carriera Manageriale e decidi se unirti ad un team della stagione corrente oppure ad una scuderia totalmente nuova. Nuove sfide storiche ed una modalità rinnovata vi permetteranno di rivivere la storia dei motori su Google Stadia! Le nuove caratteristiche:

Scopri una fisica più realistica, grafica migliorata, nuovi modelli 3D per i piloti e affronta gli alter-ego dei manager dei team ufficiali e goditi nuove animazioni

Personalizza moto e tute, trova la migliore combinazione per gli sponsor e scegli colori e materiali

Competi con i piloti leggendari nella nuova modalità storica

Scegli il tuo percorso nella nuova modalità Carriera Manageriale

Corri contro piloti più veloci, più intelligenti e più accurati che mai grazie alla migliorata Intelligenza Artificiale Neural

Per quanto riguarda Monster Jam Steel Titans su Google stadia, basta dire: “Truck Veri. Azione Vera.” Basterebbe questa tagline, ma in effetti il gioco ha ben molto da offrire per una esperienza da Monster Jam godibile anche dai meno fan del genere. Tutti i giganteschi veicoli, le acrobazie, gli stadi, le corse in un solo titolo! Giocate in varie modalità come Stadium e Outdoor, varie sfide acrobatiche e la modalità Distruzione.

Molti altri giochi stanno arrivando su Google Stadia quest’anno, da Baldur’s Gate 3 a The Elder Scrolls Online e Superhot. Non perdiamo di vista Google Stadia, siamo sicuri che in futuro ci darà enormi soddisfazioni!